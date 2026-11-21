Колл-центр, ворующий криптоактивы у жителей Европы, раскрыли в Ташкенте Полиция пресекла деятельность подпольного колл-центра в Ташкенте

Москва21 ноя Вести.Полиция пресекла деятельность подпольного колл-центра в Ташкенте, сообщает пресс-служба ГУВД столицы Узбекистана.

Отмечается, что злоумышленники присваивали криптоактивы жителей Европы, втираясь к ним в доверие.

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками управления по борьбе с киберпреступностью ГУВД Ташкента в одной из квартир в Яшнабадском районе столицы был выявлен подпольный колл-центр, задержаны десять человек сообщается в Telegram-канале ГУВД

По имеющимся данным, незаконный оборот криптовалюты достигал около 200 тысяч долларов. В ходе обыска в квартире злоумышленников изъято 58 телефонов, 8 ноутбуков, 3 компьютера. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в МВД рассказали о схеме мошенников со скрытой подпиской на онлайн-сервисы.