Украинец осужден во Франции на пять лет за мошенничество Figaro: суд Парижа приговорил украинца к пяти годам лишения свободы

Москва7 ноя Вести.Суд Парижа приговорил гражданина Украины к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 600 тыс. евро за мошенничество, в ходе которого он вывел с криптовалютной платформы 1 млрд токенов на $14 млн, сообщила газета Le Figaro.

Мужчина признан виновным во вмешательстве в автоматизированную систему обработки данных, мошенничестве в составе организованной группы, отмывании денег и участии в преступном сообществе​​​. Преступления совершены с мая по август 2024 года.

Обвиняемый сгенерировал миллиард цифровых токенов HLG, а затем отправил их на собственный кошелек. При помощи сообщников полученные токены он распределил между несколькими счетами на криптовалютных биржах.

Двое подельников украинца получили менее строгие наказания. Суд приговорил первого фигуранта к двум годам заключения, из которых 14 месяцев условно, а также назначил штраф в размере 80 тыс. евро. Второй подельник получил два года условно и штраф в размере 40 тыс. евро.

Между тем в Германии задержали 33-летнего гражданина Украины по подозрению в сборе сведений для возможной подготовки диверсии. Мужчина действовал по поручению иностранной спецслужбы и наблюдал за оборонным предприятием в Баварии.