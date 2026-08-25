Оперативники и следователь приговорены к лишению свободы за хищение крипты Сотрудники МВД получили сроки за хищения на криптобирже

Москва25 авг Вести.В Москве суд вынес приговор по делу о хищении денег клиентов криптовалютной биржи Garantex Europa OU. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Бутырский районный суд города Москвы завершил рассмотрение уголовного дела в отношении бывших сотрудников полиции: оперуполномоченного по особо важным делам отдела по противодействию преступлениям, связанным с нарушением конституционных прав граждан в сфере защиты информации говорится в сообщении

Осенью 2022 года полицейские направили на криптобиржу запрос о кошельках двух человек, затем подговорили жительницу Элисты заявить о краже ее денег, возбудили фальшивое дело и подделали решение суда об аресте счетов реальных владельцев. Через постановление о снятии ареста они перевели около 6,2 млн рублей на счет лжепотерпевшей, обналичили их в офисе компании и забрали себе.

По той же схеме пытались похитить еще 24,8 млн рублей со счета другого человека, но он обратился в полицию, и биржа заморозила перевод — обналичить деньги не успели.

Бывшие сотрудники полиции — Бахтиев Р. А., Голубев Л. П. и старший следователь Шакина А. В. — признаны виновными. Бахтиев и Голубев получили по 14 лет, Шакина — 12 лет. Бахтиев и Голубев будут отбывать наказание в колонии строгого режима, Шакина — в колонии общего режима.

Все фигуранты лишены специальных званий и права занимать должности в правоохранительных органах на срок от 12 до 14 лет.

Кроме того, суд обязал осужденных вместе выплатить потерпевшим более 31 миллиона рублей в качестве компенсации ущерба.