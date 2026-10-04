В Швейцарии заявили о всплеске активности мошеннических колл-центров с Украины

Полиция Швейцарии заявили о буме активности мошеннических колл-центров с Украины В Швейцарии заявили о всплеске активности мошеннических колл-центров с Украины

Москва4 окт Вести.Швейцарская полицейская сеть NEDIK по борьбе с киберпреступностью отмечает существенный рост количества телефонных мошенничеств, организованных с территории Украины. Об этом сообщает локальная газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

В статье говорится, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) расследуют дело о преступной организации, возглавляемой чиновником офиса генерального прокурора Украины и причастной к мошенническим колл-центрам​​​.

Администрируемая им фиктивная платформа причинила гражданам и компаниям Швейцарии финансовый ущерб, превышающий 4 миллиона франков (около 4,84 миллиона долларов).

Со ссылкой на данные исследовательской организации GI-TOC издание уточняет, что ранее основной мишенью мошенников выступали граждане России, на которых приходилось до 15% атак. Но из-за ужесточения мер противодействия киберпреступности в РФ злоумышленники переориентировали свою деятельность на жителей Европы и США.

Ранее в НАБУ заявили, что один из руководителей структурных подразделений офиса генерального прокурора Украины создал преступную группу, которая получала деньги через мошеннические колл-центры и занималась их легализацией.