Хакеры похитили с холодных криптокошельков более $86 млн

Хакеры впервые похитили средства с холодных криптокошельков Хакеры похитили с холодных криптокошельков более $86 млн

Москва10 окт Вести.Хакеры впервые похитили криптовалюту с холодных кошельков на сумму более 86 млн долларов, сообщили ТАСС в аналитической компании "Коинкит".

По данным аналитиков, средства с множества кошельков поступали на несколько адресов злоумышленников в сетях Bitcoin, Ethereum и TRON.

Публичная оценка потерь превысила $86 млн. Точная причина кражи пока не установлена говорится в сообщении

В Ethereum полученные токены обменяли на другие активы, тогда как биткойны пока остаются без движения.

Похищенные USDT переводят между многочисленными адресами, дробят на части и перемещают дальше. Часть средств переводят из сети TRON в Ethereum через кроссчейн-сервисы. Небольшую сумму преступники обменяли на стейблкоин USDD.

В "Коинкит" отметили, что эмитент USDT Tether заморозил большое количество адресов, связанных с кражей, заблокировав дальнейшие переводы с них. Аналитики призвали биржи и обменники проверять входящие транзакции на связь с этими адресами.

Холодный криптокошелек – это устройство для хранения закрытых ключей доступа к криптовалюте и подтверждения операций без передачи ключей в интернет.

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