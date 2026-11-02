Москва2 ноя Вести.Учетные записи словенских государственных служащих подверглись хакерской атаке, злоумышленник получил доступ к данным 15 тысяч пользователей.

Об этом сообщает Управление информационной безопасности правительства Словении.

Сообщается об инциденте в сфере кибербезопасности: злоумышленник, воспользовавшись скомпрометированным веб-сервером одного из государственных органов, получил неправомерный доступ к данным учетных записей пользователей в системе государственного управления сказано в документе

Ведомство призывает администраторов соответствующих информационных систем незамедлительно сменить пароли для всех затронутых учетных записей.

Согласно полученным на данный момент данным, злоумышленник получил доступ к более чем 15 тысячам записям пользователей из системы Domino. Среди них 7216 записей содержали хешированные значения паролей. Это математически обработанные значения паролей, по которым в некоторых случаях можно определить исходный пароль указывается в тексте

Между тем, ранее сообщалось, что депутаты Бундестага и члены правительства Германии подверглись хакерской атаке, злоумышленники могли получить доступ к их мобильным телефонам.

Кроме того, до этого основатель крупнейшей мировой киптобиржи Binance Чанпэн Чжао сообщил, что площадка, по всей видимости, подверглась хакерской атаке, при этом средства пользователей находятся в безопасности. По предварительной оценке, инцидент затронул активы примерно на 6,3 миллиарда долларов. При этом Binance возместила 90% убытков от украденной при хакерской атаке суммы. По данным площадки, активы в биткоине, Ethereum ("эфириум", "эфир", ETH), Solana (SOL) и XRP обеспечены полностью.