Москва1 ноя Вести.Депутаты Бундестага и члены правительства Германии подверглись хакерской атаке, злоумышленники могли получить доступ к их мобильным телефонам.

Об этом сообщил министр цифровых технологий Германии Карстен Вильдбергер, передает Bild.

По его словам, компания Apple предупредила, что "определенные аппараты, возможно, скомпрометированы посредством так называемого [шпионского ПО] Spyware".

При этом немецкие СМИ со ссылкой на Федеральное ведомство по безопасности информационной техники (BSI) сообщают, что с 29 октября компания Apple прислала на некоторые айфоны уведомление об угрозе.

Концерн сообщил об атаке с использованием шпионского ПО Mercenary Spyware. Ведомство BSI направило письменные уведомления политикам, чьи устройства могли оказаться под угрозой.

На данный момент нет данных ни о том, кто организовал атаку, ни о числе пострадавших депутатов и министров.

Власти советуют пострадавшим "в качестве меры предосторожности исходить из того, что их устройство может быть скомпрометировано". В уведомлении Apple не указывается, была ли атака действительно успешной. Сама Apple описывает свои предупреждения как весьма надежные индикаторы того, что кто-то стал целью атаки пишет Bild

Между тем, ранее основатель крупнейшей мировой киптобиржи Binance Чанпэн Чжао сообщил, что площадка, по всей видимости, подверглась хакерской атаке, при этом средства пользователей находятся в безопасности. По предварительной оценке компании, инцидент затронул активы примерно на 6,3 миллиарда долларов.

При этом Binance возместила 90% убытков от украденной при хакерской атаке суммы. По данным площадки, активы в биткоине, Ethereum ("эфириум", "эфир", ETH), Solana (SOL) и XRP обеспечены полностью.

Тем не менее, криптобиржа Binance столкнулась со значительным оттоком средств после возобновления вывода активов. Как следует из заявления компании, клиенты вывели около 3,64 миллиарда долларов всего за девять с половиной часов.