В России начали пресекать новую схему торговли криптовалютой Банки и ЦБ РФ начали бороться со схемой продажи криптовалюты за наличные

Москва19 окт Вести.Российские банки и Центробанк начали бороться с популярной в этом году схемой – покупкой криптовалюты на площадках стран Содружества Независимых Государств с последующей продажей за наличные деньги в России. Об этом пишет РБК.

По информации журналистов, ЦБ увидел в этой схеме высокие риски легализации денежных средств с неустановленным происхождением.

По сути, физические лица, участвующие в подобной торговле, вовлекаются в схему отмывания наличных денежных средств, источники которых неизвестны сказал представитель финансового регулятора

Как поясняет агентство, новая схема предполагает покупку криптовалюты USDT на официальных биржах в Белоруссии, Киргизии и других странах СНГ, где она легализована или находится в серой зоне. Отмечается, что клиент переводит средства из российского банка в белорусский или вносит их наличными сразу на счет в республике. После этого он пополняет счет на белоруской бирже и покупает там USDT. Позже эту криптовалюту человек продает за наличные в России и использует при этом местные криптообменники. Далее деньги вносятся на счет клиента в российский банк или же остаются в виде наличных, а всю операцию можно повторить.

По словам автора профильного Telegram-канала "Тот самый 115-ФЗ" Сергея Юдакова, банки блокируют клиентам-физлицам операции по переводу на белорусские криптобиржи в случае, если этому предшествовал взнос аналогичной суммы в наличной форме.