Москва11 авг Вести.Некоторые крупные банки после принятия закона "О цифровой валюте и цифровых правах", регулирующего работу крипторынка в России, стали активнее запрашивать у клиентов-юрлиц пояснения об экономическом смысле операций с криптовалютой и стейблкоинами, а также интересоваться информацией о контрагентах, с которыми компании взаимодействуют в этой сфере, сообщает РБК.

Как сообщил криптоэксперт Виктор Першиков, подобные вопросы клиентам направили несколько российских банков, обслуживающих внешнеэкономическую деятельность (ВЭД). По его словам, банки запрашивали дополнительные сведения в том числе у компаний, не участвующих в экспериментально-правовом режиме, дающем ограниченному кругу юрлиц право использовать цифровые валюты в расчетах по внешнеторговым контрактам.

Источник РБК на банковском рынке подтвердил, что такие запросы компаниям направили как минимум два банка, обслуживающих ВЭД.

Так, в Совкомбанке РБК сообщили, что в числе клиентов банка есть те, у кого частично запрашивали такую информацию. В бизнес-объединениях изданию подтвердили, что тенденция действительно есть, но подобные запросы от банков — пока не являются повсеместными.

Кроме стандартных вопросов в рамках "антиотмывочного" 115-ФЗ банки просят объяснить экономический смысл покупки USDT, а также подтвердить, что контрагент включен в реестр операторов обмена цифровых валют ЦБ и соблюдает правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма).

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, регулирующий обращение цифровых валют в России. С документом можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.