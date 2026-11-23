В России выросло количество судебных разбирательств по делам о криптовалютах Количество разбирательств из-за сделок с криптовалютами выросло в 2,2 раза

Москва23 ноя Вести.Количество судебных разбирательств по операциям на российском криптовалютном рынке выросло за последние пять лет в 2,2 раза, сообщает газета "Известия".

По данным исследовательского центра "Аналитика. Бизнес. Право", эта тенденция связана с масштабной активностью мошенников в сегменте P2P-сделок и несовершенством правоприменительной практики.

Сделки с непрозрачной связью между покупателем, плательщиком и получателем актива оставляют добросовестных участников один на один с мошенниками приводят "Известия" слова директора центра Венеры Шайдуллиной

При этом количество судебных приговоров при общем росте судебных разбирательств с криптовалютами увеличилось на 15%.

В ноябре Банк России разрешил российским биржам торговать криптовалютами Bitcoin, Ethereum Ether и USD Tether. Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать эти активы через посредников на биржевом и внебиржевом рынке.

При этом для неквалифицированных инвесторов установлен лимит - через одного посредника можно купить криптовалюту на сумму не более 300 тыс. руб. в год.