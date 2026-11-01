ФССП: в России появилась норма о порядке изъятия приставами криптовалют

В России введена норма о порядке изъятия криптовалют приставами ФССП: в России появилась норма о порядке изъятия приставами криптовалют

Москва1 ноя Вести.Норма о порядке изъятия судебными приставами криптовалют введена в России с 1 сентября, сообщил ТАСС директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов.

С 1 сентября 2026 года порядок такой конфискации урегулирован поправками в закон "Об исполнительном производстве" рассказал Аристов

Согласно новым нормам, конфискация осуществляется путем отправки постановления цифровому депозитарию, который учитывает криптовалюту. В постановлении должно содержаться поручение списать средства со счета должника и зачислить их на счет государственного органа.

Ранее сообщалось, что на Мосбирже с 1 декабря запустят торги тремя криптовалютами, включая Bitcoin.

Центробанк ожидает запуска легального рынка криптовалют в России до конца года.