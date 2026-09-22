Москва22 сенВести.В России ежедневный оборот операций с криптовалютой достигает примерно 50 миллиардов рублей. Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
Дневной объем операций с криптовалютами в России составляет примерно 50 млрд рублейсказал он
Накануне Чебесков отметил, что в России насчитывается около 20 миллионов пользователей криптовалют.
Между тем первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин подчеркнул, что индустрия криптовалюты в РФ может начать полноценно работать в легальном поле до конца текущего года.