В Минфине раскрыли ежедневный объем сделок с криптовалютой в России Чебесков: дневной объем криптоопераций в РФ составляет 50 млрд рублей

Москва22 сен Вести.В России ежедневный оборот операций с криптовалютой достигает примерно 50 миллиардов рублей. Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.

Дневной объем операций с криптовалютами в России составляет примерно 50 млрд рублей сказал он

Накануне Чебесков отметил, что в России насчитывается около 20 миллионов пользователей криптовалют.

Между тем первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин подчеркнул, что индустрия криптовалюты в РФ может начать полноценно работать в легальном поле до конца текущего года.