Москва24 нояВести.Установленный Центробанком лимит на покупку криптовалют для неквалифицированных инвесторов позволит уберечь от спекуляций. Об этом ИС "Вести" заявил экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
Ранее сообщалось, что неквалифицированные инвесторы на рынке криптовалют смогут приобретать у каждого посредника – брокера, криптообменника или управляющего – активы на сумму 300 тыс. рублей в год.
Для того, чтобы граждане не увлеклись опасными спекуляциями, неразумными инвестициями в криптовалюты, установлено это ограничениеотметил эксперт
Ранее в силу вступило указание ЦБ о порядке проведения биржевых торгов криптовалютами. Как уточняет эксперт, граждане смогут покупать криптовалюту при посредничестве банков или аффилированных с банками структур.
Самое главное, что здесь появляется, это защита. Когда это неофициальный бизнес или идет через некие брокерские площадки, малопонятные фирмы - все это было сопряжено с разнообразным рискомзаявил он