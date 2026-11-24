Экономист Колташов объяснил введение лимита на покупку криптовалют Экономист Колташов: лимит на покупку криптовалют позволит уберечь от спекуляций

Москва24 ноя Вести.Установленный Центробанком лимит на покупку криптовалют для неквалифицированных инвесторов позволит уберечь от спекуляций. Об этом ИС "Вести" заявил экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Ранее сообщалось, что неквалифицированные инвесторы на рынке криптовалют смогут приобретать у каждого посредника – брокера, криптообменника или управляющего – активы на сумму 300 тыс. рублей в год.

Для того, чтобы граждане не увлеклись опасными спекуляциями, неразумными инвестициями в криптовалюты, установлено это ограничение отметил эксперт

Ранее в силу вступило указание ЦБ о порядке проведения биржевых торгов криптовалютами. Как уточняет эксперт, граждане смогут покупать криптовалюту при посредничестве банков или аффилированных с банками структур.