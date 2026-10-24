В Кузбассе пенсионерка отдала мошенникам более 4,5 млн для "декларирования"

В Кузбассе мошенники обманули пенсионерку на 4,5 млн рублей В Кузбассе пенсионерка отдала мошенникам более 4,5 млн для "декларирования"

Москва24 окт Вести.В Кемеровской области мошенники обманным путем похитили у жительницы Юргинского округа более 4,5 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ, как предлог аферисты использовали в преступной схеме проверку электросчетчиков.

По данным следствия, 66-летней женщине позвонила неизвестная и от лица сетевой компании сообщила о проверке электросчетчиков, для чего попросила назвать номер СНИЛС. После передачи данных пенсионерка узнала, что ее личный кабинет на портале Госуслуг взломан, а денежные сбережения пытались перевести террористическому государству. Затем "работник Росфинмониторинга" проинструктирует ее, как передать накопления сотруднику спецслужб декларирования.

Несмотря на то, что потерпевшая знала из СМИ о такой схеме обмана, она дважды снимала деньги и передавала их курьеру, назвавшему кодовое слово "бесчеловечность" говорится в сообщении

Возбуждено уголовное дело, ведется розыск подозреваемых.