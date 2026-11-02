Правоохранители задержали группу "черных" банкиров в Ульяновской области В Ульяновской области задержали группу "черных" банкиров, обналичивших 190 млн

Москва2 ноя Вести.Силовики задержали группу "черных" банкиров в Ульяновской области. Возбуждено уголовное дело, ущерб по которому достиг 190 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

При силовой поддержке сотрудников СОБР "Пламя" Управления Росгвардии по Ульяновской области полицейские региона совместно с представителями СУ СК России задержали участников организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности… Сумма незаконно полученных денежных средств составила 190 млн рублей говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По версии следствия, организатор и пятеро его сообщников создали несколько компаний, которые по бумагам проходили как производство мебели, лесозаготовка и фирмы, торгующие стройматериалами. Для обналичивания заключались договоры с завышенными на 30–40 % объемами работ или закупок.

В офисах и домах предполагаемых преступников проведены обыски, изъято около 6 миллионов рублей, документы и компьютерная техника.