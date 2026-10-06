Прокуратура требует лишить воров в законе имущества в Ивановской области

В Ивановской области у воров в законе арестовали имущество на 6 млрд руб. Прокуратура требует лишить воров в законе имущества в Ивановской области

Москва6 окт Вести.Суд в Ивановской области наложил арест на имущество административных ответчиков по иску о признании экстремистским объединения лиц, занимающихся предпринимательством. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Как указано в иске, участники этого объединения являются приверженцами запрещенного в РФ движения "Арестантское уголовное единство". В числе прочего они контролируют пассажирские транспортные перевозки на территории области.

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Кроме того, под их контролем находятся более 60 коммерческих организаций, которые оцениваются в свыше 6 миллиардов рублей.

Пятого октября Ивановский районный суд наложил арест на активы организации.