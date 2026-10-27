В Ивановской области 5 мужчин обвиняются в похищении человека и разбое на 84 млн

В Ивановской области 5 мужчин похитили человека и украли имущество на 84 млн В Ивановской области 5 мужчин обвиняются в похищении человека и разбое на 84 млн

Москва27 окт Вести.В Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении пяти мужчин. Они обвиняются в похищении человека, а также разбое в особо крупном размере, сообщает в MAX пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, 6 сентября 2026 года пятеро обвиняемых, действуя по плану, напали на 22-летнего местного жителя, поместили его в автомобиль и вывезли в гараж, где потребовали сообщить информацию об имуществе потерпевшего.

В дальнейшем фигуранты похитили, в том числе по месту его жительства, денежные средства и имущество на общую сумму не менее 84 миллионов рублей сказано в сообщении

После совершения преступления обвиняемые привезли потерпевшего в лесополосу, связали ему руки и уехали.

Похищенным имуществом злоумышленники распорядились по собственному усмотрению.

В настоящее время все фигуранты установлены. Их задержание производилось на территории Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Твери и Ярославля. По местам жительства обвиняемых проведены обыски.