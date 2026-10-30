В Иваново начался процесс по делу о признании участников ОПС экстремистами Ивановская прокуратура добивается признания экстремистами участников ОПС

Москва30 окт Вести.В Иваново начался судебный процесс по иску региональной прокуратуры, которая добивается признания участников организованного преступного сообщества (ОПС) вора в законе Рубена Ивановского экстремистами, сообщает "Коммерсант".

В документах надзорного ведомства идет речь о признании экстремистами 64 человек: "законника" Рубена Косяна (Рубен Ивановский), "положенца" Дениса Карташова (Денис Карташ), их боевиков и родственников пишет издание

Ивановский и ряд участников его ОПС находятся в розыске.

Разбирательство проходит в закрытом режиме.

Прокуроров, поддерживающих иск, взяли под государственную охрану – их сопровождают сотрудники Росгвардии.

По данным прокуратуры Ивановской области и регионального УФСБ, ОПС "Ивановские" было создано в 1990-е годы. Все его лидеры являлись активными сторонниками международного объединения АУЕ ("Арестантский уклад един", признано экстремистским и запрещено в РФ). Участники ОПС грабежами, разбоями, рэкетом и т.д.

В иске говорится, что в 2013 году они захватили сферу транспортных пассажирских перевозок всего региона, в том числе автовокзал в Иваново. Под контролем "ивановских" находились 64 компании, занимавшиеся автоперевозками, туризмом, строительством и оказанием различных услуг, которые оценивались более чем в 1 миллиард рублей.

В настоящее время на активы ОПС судом наложен арест.