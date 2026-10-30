Москва30 октВести.В Иваново начался судебный процесс по иску региональной прокуратуры, которая добивается признания участников организованного преступного сообщества (ОПС) вора в законе Рубена Ивановского экстремистами, сообщает "Коммерсант".
В документах надзорного ведомства идет речь о признании экстремистами 64 человек: "законника" Рубена Косяна (Рубен Ивановский), "положенца" Дениса Карташова (Денис Карташ), их боевиков и родственниковпишет издание
Ивановский и ряд участников его ОПС находятся в розыске.
Разбирательство проходит в закрытом режиме.
Прокуроров, поддерживающих иск, взяли под государственную охрану – их сопровождают сотрудники Росгвардии.
По данным прокуратуры Ивановской области и регионального УФСБ, ОПС "Ивановские" было создано в 1990-е годы. Все его лидеры являлись активными сторонниками международного объединения АУЕ ("Арестантский уклад един", признано экстремистским и запрещено в РФ). Участники ОПС грабежами, разбоями, рэкетом и т.д.
В иске говорится, что в 2013 году они захватили сферу транспортных пассажирских перевозок всего региона, в том числе автовокзал в Иваново. Под контролем "ивановских" находились 64 компании, занимавшиеся автоперевозками, туризмом, строительством и оказанием различных услуг, которые оценивались более чем в 1 миллиард рублей.
В настоящее время на активы ОПС судом наложен арест.