В Подмосковье начался суд над бизнесменом из Шебекино, обвиняемым в создании ОПС Дело белгородского бизнесмена Тебекина начал рассматривать Мособлсуд

Москва4 окт Вести.Московский областной суд начал рассматривать по существу уголовное дело Владимира Тебекина и 11 его предполагаемых сообщников. Процесс стартовал 28 сентября, сообщает "Коммерсант".

Бизнесмену инкриминируются занятие высшего положения в преступной иерархии, руководство ОПС, особо крупное мошенничество и незаконная банковская деятельность (ст. 210.1, 210, 159 и 172 УК РФ). Остальные подсудимые в зависимости от роли каждого обвиняются по трем последним статьям отмечается в публикации

По версии следствия, группировка Тебекина с 2015 года заработала более 235 миллионов рублей и похитила из бюджета свыше 57 миллионов рублей.

Предприниматель вину не признает.

До ареста Тебекин был председателем Общественной палаты Шебекинского городского округа Белгородской области.