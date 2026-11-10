Москва10 нояВести.Петербургский суд рассмотрит дело о хищении 35 млн рублей под предлогом производства беспилотных летательных аппаратов, сообщает ТАСС.
Будущий фигурант расследования, который прикидывался высокопоставленным сотрудником органов безопасности, обманом похитил у знакомой крупную сумму.
По версии следствия, он ввел жертву в заблуждение относительно своего служебного положения.
Под предлогом служебной необходимости обманом похитил у нее в сумме не менее 35 млн рублей. Впоследствии злоумышленник распорядился похищенными деньгами по своему усмотрениюговорится в публикации
Отмечается, что преступление было совершено в период с января 2022 года по июль текущего года. Фигуранта задержали сотрудники ФСБ и МВД России.
В настоящее время 49-летний обвиняемый находится под стражей, он признал вину в полном объеме.