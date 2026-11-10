В Петербурге будут судить похитившего 35 млн под предлогом производства БПЛА

Суд в Петербурге рассмотрит дело обвиняемого в мошенничества с созданием БПЛА В Петербурге будут судить похитившего 35 млн под предлогом производства БПЛА

Москва10 ноя Вести.Петербургский суд рассмотрит дело о хищении 35 млн рублей под предлогом производства беспилотных летательных аппаратов, сообщает ТАСС.

Будущий фигурант расследования, который прикидывался высокопоставленным сотрудником органов безопасности, обманом похитил у знакомой крупную сумму.

По версии следствия, он ввел жертву в заблуждение относительно своего служебного положения.

Под предлогом служебной необходимости обманом похитил у нее в сумме не менее 35 млн рублей. Впоследствии злоумышленник распорядился похищенными деньгами по своему усмотрению говорится в публикации

Отмечается, что преступление было совершено в период с января 2022 года по июль текущего года. Фигуранта задержали сотрудники ФСБ и МВД России.

В настоящее время 49-летний обвиняемый находится под стражей, он признал вину в полном объеме.