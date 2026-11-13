Блогера задержали за сбор денег на квартиру родственнице в Петербурге

Блогера из Петербурга обвинили в мошенничестве за сбор средств для родственницы Блогера задержали за сбор денег на квартиру родственнице в Петербурге

Москва13 ноя Вести.В Санкт-Петербурге блогер стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве за сбор средств для собственной родственницы. Об этом сообщает СК России в MAX.

По данным ведомства, мужчина организовал сбор денег якобы для помощи пожилой женщине в покупке собственного жилья.

С этой целью он размещал в социальной сети видеозаписи с участием пенсионерки, скрывая факт родства с ней пишет СК

На деле же оказалось, что женщина – его родственница, и в жилье она не нуждалась. К тому моменту люди, введенные в заблуждение, уже успели перечислить блогеру более 750 тысяч рублей.

Мужчину задержали. Вопрос о мере пресечения решается.