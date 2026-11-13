Бабушка блогера, собиравшего деньги якобы для нее, могла не знать о его афере Бабушка устроившего сбор денег блогера могла не знать о его мошенничестве

Москва13 ноя Вести.Петербурженка, чей внук-блогер устроил сбор денег якобы для помощи "одинокой блокаднице", могла не знать о его мошенничестве. Об этом пишет RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что бабушке сейчас 92 года. Точно неизвестно, была ли она в курсе, что внук обманывает людей, собирая деньки "на покупку жилья" для нее.

Ранее сообщалось, что на петербургского блогера завели уголовное дело о мошенничестве после того, как он организовал сбор средств, записав видео с пожилой родственницей. Люди успели перечислить мужчине более 750 тысяч рублей.