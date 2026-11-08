В Петербурге арестовали подозреваемого в помощи телефонным мошенникам

Участник организованной группы аферистов арестован в Петербурге В Петербурге арестовали подозреваемого в помощи телефонным мошенникам

Москва8 ноя Вести.В Петербурге Красногвардейский районный суд заключил под стражу участника организованной группы. Житель города подозревается в создании технической базы для аферистов. Подробности в MAX сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, 5 ноября неустановленные лица создали организованную группу для систематического хищения имущества граждан в разных субъектах РФ. Для обмана использовались средства мобильной связи и информационно-телекоммуникационных технологий.

Подозреваемый незаконно создал стационарный технический центр, позволявший неустановленным соучастникам беспрепятственно обманывать россиян.

Подозреваемого задержали 6 ноября. Под стражей он пробудет до 5 января 2027 года.