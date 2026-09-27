В Ивановской области осудят мошенника за хищение 15 млн рублей Жителя Саранска обвиняют в хищении у граждан 15 млн рублей

Москва27 сен Вести.В Тейковском районном суде Ивановской области начали рассматривать уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона в MAX, 32-летний житель Саранска обвиняется в хищении денежных средств в размере более 15 млн рублей. Пострадавшими выступают 65-летний житель Тейково и 80-летняя жительница Оренбурга.

Как выяснил суд, организованная группа занималась обманом граждан по мошеннической схеме. Фигурант направлял в мессенджере потерпевшим сообщения, что готов помочь в подборе, покупке и доставке автомобиля. Он занимался подбором исполнителей преступных действий, контролировал поступления денежных средств от потерпевших, осуществлял операции с денежными средствами.

Потерпевшие, будучи обманутыми и введенными в заблуждение звонками по мобильной связи, звонками и сообщениями в различных мессенджерах, под воздействием обмана, осуществили переводы принадлежащих им денежных средств в целях приобретения автомобилей на сумму более 3 млн рублей и более 12 млн рублей говорится в сообщении

Автомобили граждане не получали. В настоящее время проводятся допрос свидетелей, сбор и изучение доказательств по уголовному дела.