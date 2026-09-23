За обман по схеме "родственник в беде" перед судом предстанет житель Кузбасса

В Кузбассе перед судом предстанет обвиняемый в обмане пенсионеров мошенник За обман по схеме "родственник в беде" перед судом предстанет житель Кузбасса

Москва23 сен Вести.Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя, он обвиняется в мошенничестве, сообщается в MAX-канале прокуратуры Кемеровской области.

Установлено, что в марте 2026 года обвиняемый вступил в предварительный сговор с незнакомцем. Мужчина звонил пенсионерам, представлялся сотрудником правоохранительных органов и сообщал, что их родственники попали в ДТП. Затем он убеждал потерпевших передать деньги для урегулирования ситуации и возмещения причиненного их родственниками ущерба пострадавшим. Пожилые люди передавали сбережения водителю такси, который не был осведомлен о преступных намерениях обвиняемого. Так путем он получил от трех пенсионерок 450 тысяч рублей, их них 35 тысяч рублей оставил себе, остальные деньги перечислил на банковский счет.

Вину в совершенных преступлениях мужчина признал полностью. Уголовное дело направлено суд. говорится в сообщении

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет. Для возмещения ущерба пострадавшим на банковские счета и мобильный телефон обвиняемого наложен арест.