Москва7 сен Вести.Суд обязал дроппера из Московской области вернуть пожилой жительнице города Мыски похищенные у нее мошенниками 67 тысяч рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Кемеровской области – Кузбасса в мессенджере МАХ.

Неизвестный позвонил пенсионерке в декабре прошлого года и убедил ее перевести на указанный им счет 67 тысяч рублей.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), в ходе расследования установлен владелец счета, на который поступили сбережения потерпевшей. Им оказался житель Московской области. С целью защиты прав женщины прокурор города Мыски обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с дроппера неосновательного обогащения отметили в пресс-службе

Суд удовлетворил требования гособвинителя в полном объеме. Владельца счета обязали возместить пенсионерке похищенные деньги. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.