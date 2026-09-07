Москва7 сенВести.Суд обязал дроппера из Московской области вернуть пожилой жительнице города Мыски похищенные у нее мошенниками 67 тысяч рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Кемеровской области – Кузбасса в мессенджере МАХ.
Неизвестный позвонил пенсионерке в декабре прошлого года и убедил ее перевести на указанный им счет 67 тысяч рублей.
По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), в ходе расследования установлен владелец счета, на который поступили сбережения потерпевшей. Им оказался житель Московской области. С целью защиты прав женщины прокурор города Мыски обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с дроппера неосновательного обогащенияотметили в пресс-службе
Суд удовлетворил требования гособвинителя в полном объеме. Владельца счета обязали возместить пенсионерке похищенные деньги. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.