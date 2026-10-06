Москва6 октВести.Два пенсионера из Самарской области стали жертвами разбойного нападения со стороны пятерых ранее судимых мужчин. Об этом сообщает МВД России по региону.
Группа лиц проникла в частный дом пожилых людей и под угрозой убийства и с применением насилия вынесла из дома деньги и ювелирные изделия. Общий ущерб составил более 460 000 рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили причастность к разбойному нападению пятерых мужчин в возрасте от 21 до 37 летнаписано в канале министерства
Задержанные признались в совершении преступления. Похищенное было изъято и приобщено к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.