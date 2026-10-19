Полиция Пензенской области возбудила дело за кражу металла из дома пенсионерки

В Пензенской области подростки ограбили пенсионерку, возбуждено дело Полиция Пензенской области возбудила дело за кражу металла из дома пенсионерки

Москва19 окт Вести.В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту кражи металлических изделий у местной пожилой жительницы. Об этом сообщает полиция региона.

Двое молодых людей взломали замок жилого дома, где проживает пенсионерка, и вынесли из него имущество. Его они сдали в пункт приема и потратили вырученные деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело по … п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ говорится в сообщении ведомства

Данная статья подразумевает лишение свободы на срок до 6 лет. Задержанные признались в совершении преступления.