Москва19 октВести.В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту кражи металлических изделий у местной пожилой жительницы. Об этом сообщает полиция региона.
Двое молодых людей взломали замок жилого дома, где проживает пенсионерка, и вынесли из него имущество. Его они сдали в пункт приема и потратили вырученные деньги.
По данному факту возбуждено уголовное дело по … п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФговорится в сообщении ведомства
Данная статья подразумевает лишение свободы на срок до 6 лет. Задержанные признались в совершении преступления.