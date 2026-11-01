В Сочи сосед украл у 83-летней женщины 190 тысяч рублей, поменяв ей замок

В Сочи сосед обчистил комнату 83-летней женщины, оставив себе ключ от замка В Сочи сосед украл у 83-летней женщины 190 тысяч рублей, поменяв ей замок

Москва1 ноя Вести.В Сочи полиция задержала 53-летнего местного жителя, подозреваемого в краже 190 тысяч рублей у 83-летней соседки по общежитию. Об этом сообщило ГУ МВД России по Краснодарскому краю на платформе MAX.

Пенсионерка рассказала, что из ее комнаты исчезли деньги, и заподозрила в этом соседа.

Со слов 83-летней сочинки, из ее комнаты в общежитии пропало 190 тысяч рублей. Женщина предположила, что к хищению денег может быть причастен ее сосед. Сотрудники ОУР отдела полиции по городу Сочи задержали 53-летнего местного жителя по подозрению в краже говорится в публикации

Оперативники выяснили: мужчина по ее просьбе поменял личинку замка на двери, но себе оставил дубликат ключа. Позднее, когда пенсионерки не было дома, он пробрался в комнату и забрал сбережения. Всю сумму он уже потратил.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о краже (часть 3 статьи 158 УК РФ). Максимальное наказание по статье - до шести лет лишения свободы.