Няня из Сочи украла из сейфа работодателя 150 000 рублей, возбуждено дело Полиция Сочи задержала няню, укравшую с рабочего места 150 000 рублей

Москва25 окт Вести.В Сочи была задержана местная женщина, работавшая няней. Она украла с места работы 150 000 рублей, о чем сообщает полиция Краснодарского края.

Нанявшая сотрудницу женщина стала замечать пропажу денег из сейфа. Для выяснения причин она установила скрытую камеру. После очередной пропажи записи показали, что деньги забирала 48-летняя няня. Ущерб составил 150 000 рублей.

Полицейские задержали местную жительницу, но та уже успела потратить все деньги написано в национальном мессенджере

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.