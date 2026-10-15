Москва15 окт Вести.В Москве задержали домработницу, которая похитила из квартиры на улице Столетова 155 золотых слитков. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД РФ.

По данным ведомства, речь идет о 52-летней жительнице Новгородской области. На допросе она пояснила, что сдавала украденное в скупку, а вырученные деньги тратила на свои нужды.

Как уточнили в ГУ МВД, заявление написала 55-летняя местная жительница. Она рассказала, что из ее квартиры пропали 155 мерных золотых слитков. По предварительным данным, домработница, когда хозяев не было дома, на протяжении долгого времени выносила слитки из сейфа в спальне

В полицию с заявлением обратилась 55-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что из ее квартиры на улице Столетова похищены 155 мерных золотых слитков. Предварительно установлено, что домработница во время уборки, когда хозяев не было дома, в течение продолжительного времени похищала из находившегося в спальне сейфа золотые слитки. говорится в публикации

Женщина открывала сейф ключом, который хранился в прикроватной тумбочке. Общий ущерб превысил 1 миллион рублей. При обыске в съемной квартире подозреваемой в Подмосковье нашли и изъяли восемь мерных слитков массой 53 грамма.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о краже (часть 3 статьи 158 УК РФ). фигурантке предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ей грозит до шести лет лишения свободы.