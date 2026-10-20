Курьер мошенников с пятью слитками золота на 20 млн рублей задержана на Камчатке

На Камчатке задержана курьер мошенников с пятью слитками золота на 20 млн рублей Курьер мошенников с пятью слитками золота на 20 млн рублей задержана на Камчатке

Москва20 окт Вести.В Камчатском крае арестована жительница Московской области, которая в интересах телефонных мошенников забрала у местного предпринимателя пять слитков золота стоимостью более 20 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД России.

Согласно материалам расследования, в октябре текущего года неизвестные, общаясь с 66-летним предпринимателем в мессенджере, убедили его, что он контактирует с сотрудниками силового ведомства. Под предлогом содействия в задержании преступной группы злоумышленники уговорили его обратить сбережения в золотые слитки.

Следуя инструкциям мошенников, мужчина обратился в банк, сотрудники которого сообщили в компетентные органы. С этого момента действия бизнесмена проходили под контролем реальных оперативников.

При личной встрече мужчина передал в руки курьеру 1, 7 кг золота (5 слитков) стоимостью более 20 миллионов рублей. В момент передачи золотых слитков женщина была задержана. Ею оказалась приезжая из Московской области отмечается в канале ведомства в мессенджере MAX

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Как уточнили в прокуратуре региона, женщина арестована.