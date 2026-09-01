Москва1 сен Вести.В Сочи 69-летняя врач-педиатр стала жертвой мошенников, лишившись 93 миллионов рублей. Поверив звонку о доставке подарка для дочери, женщина продиктовала код из sms. Об этом сообщило МВД России на платформе MAX.

После этого к разговору подключились псевдо-следователи - посыпались угрозы и требования об обысках.

Код из sms обошелся в 93 млн рублей: несколько месяцев назад 69-летняя врач-педиатр из Сочи поверила звонку о "доставке подарка для дочери" и продиктовала код. Дальше включилась классическая схема: "следователь" по видеосвязи, поддельные документы, угрозы обысков и проблем для родственников говорится в публикации

Испуганная пенсионерка сняла 40 миллионов рублей с банковского счета и отдала курьерам. Затем мошенники убедили ее, что квартиру продают по подложной доверенности, и она срочно должна ее "спасти": женщина реализовала жилье за 53 миллиона и снова отдала все деньги.

Когда средства закончились, аферисты перестали выходить на связь. Потерпевшая обратилась в полицию. Один из курьеров - 51-летний уроженец Кировской области - уже задержан. Он спрятал деньги в лесополосе под Сочи. Фигурант арестован, ему грозит до 10 лет тюрьмы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.