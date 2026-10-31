Сожитель украл у москвички 1,2 млн рублей и уехал в Приморье Мужчину, укравшего у москвички 1,2 млн рублей, задержали в Приморском крае

Москва31 окт Вести.Москвичка лишилась сбережений – выяснилось, что ее обокрал сожитель, сообщает столичная полиция в мессенджере MAX.

Девушка пришла в полицию с заявлением о том, что из ее квартиры пропали более 1,2 миллиона рублей. Под подозрение попал ее 24-летний сожитель, который как раз съехал.

Вернувшись домой, девушка проверила шкаф, где хранила деньги, – денег там не было. Она сразу обратилась в полицию говорится в публикации

Оперативники задержали молодого человека в Приморском крае.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о краже.