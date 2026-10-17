Москва17 октВести.Полиция Сочи разыскивает девушку, которая пропала больше суток назад после визита незнакомого мужчины в квартиру. Об этом сообщает Baza.
Как рассказали близкие пропавшей, неизвестный позвонил ее сестре, представился соседом сверху и заявил, что его квартиру заливает. Он настойчиво попросил открыть дверь из-за якобы существующей угрозы протечки по этажам.
Женщина согласилась и предупредила сестру, которая на тот момент была в квартире одна, о визите незнакомца, а когда вернулась, девушка бесследно исчезла.
Когда женщина пришла домой, в квартире царил хаос. Все вещи были раскиданы, а сама Наташа исчезла и не выходит на связь уже суткисказано в сообщении
Настоящие соседи сообщили, что никаких протечек не было и они никуда не обращались.