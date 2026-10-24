"Был конфликт": вскрылись неожиданные подробности исчезновения девушки в Москве Подруга пропавшей москвички заявила, что та разыграла исчезновение ради парня

Москва24 окт Вести.Подруга пропавшей три дня назад жительницы Москвы заявила, что та разыграла свое исчезновение ради парня. По ее словам, девушка решилась на это после ссоры с возлюбленным. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Девушка перестала выходить на связь 21 октября после того, как ушла на тренировку и не вернулась. Последний раз ее видели возле метро "Аэропорт".

Ее молодой человек обратился в полицию, к поискам подключились волонтеры "ЛизаАлерт".

Пошла на такой шаг после конфликта с молодым человеком… В ходе проверки полицейские опросили подругу пропавшей. Та призналась, что заранее планировала инсценировку, чтобы проучить возлюбленного указывает СМИ в мессенджере МАХ

Отмечается, что пока с девушкой связаться так и не смогли, где она находится, все еще неизвестно.