Москва24 октВести.Подруга пропавшей три дня назад жительницы Москвы заявила, что та разыграла свое исчезновение ради парня. По ее словам, девушка решилась на это после ссоры с возлюбленным. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Девушка перестала выходить на связь 21 октября после того, как ушла на тренировку и не вернулась. Последний раз ее видели возле метро "Аэропорт".
Ее молодой человек обратился в полицию, к поискам подключились волонтеры "ЛизаАлерт".
Пошла на такой шаг после конфликта с молодым человеком… В ходе проверки полицейские опросили подругу пропавшей. Та призналась, что заранее планировала инсценировку, чтобы проучить возлюбленногоуказывает СМИ в мессенджере МАХ
Отмечается, что пока с девушкой связаться так и не смогли, где она находится, все еще неизвестно.