В Петербурге разыскивают 26-летнюю девушку, которая ушла из дому без вещей

26-летняя девушка бесследно исчезла в Петербурге В Петербурге разыскивают 26-летнюю девушку, которая ушла из дому без вещей

Москва18 сен Вести.В Санкт-Петербурге ведутся поиски 26-летней Анастасии, которая перестала выходить на связь, сообщает 78.ru.

Как рассказала подруга пропавшей девушки, Ася живет одна, работает на фрилансе в сфере IT. Время от времени она устраивает себе "цифровой детокс", отключая гаджеты. Поэтому друзья не сразу догадались о ее исчезновении.

Тревогу забили родители девушки, которые приехали к ней в квартиру после недельного отсутствия в городе.

Мы сначала не переживали. Но родители зашли в квартиру – ее нет, при этом все телефоны, бумажник и вещи, с которыми обычно выходят на улицу, оставлены дома рассказала подруга

Близкие и друзья говорят, что конфликтов у Анастасии не было, деньги она ни у кого не занимала. Молодой человек, с которым она общалась в последнее время, не представляет, где девушка может находиться.

Камеры видеонаблюдения в последний раз зафиксировали Асю 11 сентября в районе станций метро "Площадь Александра Невского" и "Новочеркасская". После этого ее следы теряются.

Семья уже подала заявление в полицию.