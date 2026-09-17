В Петербурге нашли пропавшую 2 недели назад абитуриентку театрального вуза СК установил местонахождение пропавшей 1 сентября студентки в Петербурге

Москва17 сен Вести.Следственные органы нашли студентку, пропавшую больше двух недель назад в Санкт-Петербурге. Как сообщает СК России, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

24-летняя девушка приехала в Северную столицу поступать в театральный вуз. Она остановилась в квартире подруги своей матери, откуда 1 сентября вышла и не вернулась.

Силовики начали процессуальную проверку, доклад о случившемся затребовал глава ведомства Александр Бастрыкин.

В результате оперативно проведенных проверочных мероприятий местонахождение девушки установлено. В настоящее время получены объяснения о произошедшем; жизни и здоровью девушки ничего не угрожает говорится в сообщении СКР в мессенджере МАХ

Подробности об обстоятельствах ее исчезновения не приводятся.