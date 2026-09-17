Москва17 сенВести.Следственные органы нашли студентку, пропавшую больше двух недель назад в Санкт-Петербурге. Как сообщает СК России, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
24-летняя девушка приехала в Северную столицу поступать в театральный вуз. Она остановилась в квартире подруги своей матери, откуда 1 сентября вышла и не вернулась.
Силовики начали процессуальную проверку, доклад о случившемся затребовал глава ведомства Александр Бастрыкин.
В результате оперативно проведенных проверочных мероприятий местонахождение девушки установлено. В настоящее время получены объяснения о произошедшем; жизни и здоровью девушки ничего не угрожаетговорится в сообщении СКР в мессенджере МАХ
Подробности об обстоятельствах ее исчезновения не приводятся.