В Петербурге пропала актриса из "Улиц разбитых фонарей" Анна Дзыгало Актриса Дзыгало, снимавшаяся в "Улицах разбитых фонарей", пропала в Петербурге

Москва15 сен Вести.В Санкт-Петербурге пропала бывшая артистка БДТ Анна Дзыгало, снимавшаяся в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия", сообщает Mash на Мойке.

Последний год она бродяжничала и изменилась до неузнаваемости утверждает паблик

Как рассказали родственники Анны, женщине требуется психологическое лечение, однако она отказывается принимать помощь близких. Родные неоднократно пытались забрать ее домой, но женщина всякий раз убегала. Сама она жаловалась на отца, заявляя, что он обвинял ее в алкоголизме и выгонял из квартиры.

В последний раз, по данным Mash, женщину, видели в конце августа. Она была одета в светло-розовую футболку, на ногах были тапочки. Актриса в разводе, у нее две несовершеннолетние дочери.

Ранее Анна Дзыгало снималась в кино, играла в БДТ, организовала собственный камерный театр, где ставила спектакли как режиссер.