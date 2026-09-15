Актриса из "Улиц разбитых фонарей" Дзыгало злоупотребляла алкоголем Отец пропавшей актрисы Дзыгало рассказал о ее проблемах с алкоголем

Москва15 сен Вести.Бывшая актриса Анна Дзыгало, сыгравшая в сериале "Улицы разбитых фонарей", злоупотребляла алкоголем. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на отца женщины.

Мужчина рассказал, что до 2011 года Анна снималась в кино и играла в театре, а затем вышла замуж и родила дочерей. После этого она начала принимать седативные препараты и антипсихотические средства по рекомендации врачей, а затем стала запивать их алкоголем. В конце концов, женщина пришла к бродяжничеству и теперь ушла из дома.

По словам отца, Анна уже пропадала однажды, но вернулась домой самостоятельно. Теперь ее отсутствие затянулось – в последний раз он видел дочь 20 августа.

Она потеряла ключи от квартиры своей и лежала в коридоре перед квартирой на каких-то тряпках. Не знаю, где она их взяла, на помойке, наверное. Отошел подальше от нее, чтобы вызвать скорую помощь, но она чутко спала. Услышала разговоры и по черной лестнице удрала рассказал он

Сообщается, что в последний раз, согласно слухам, актрису видели в районе Южного рынка в Петербурге.