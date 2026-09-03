Фанаты Николь Кидман решили, что она выпила перед громкой премьерой Daily Mail: фанаты решили, что Николь Кидман выпила перед выходом в свет

Москва3 сен Вести.Поведение австралийской и американской актрисы Николь Кидман на премьере фильма "Практическая магия 2" в Лос-Анджелесе заставило поклонников предположить, что актриса могла выпить перед выходом на красную дорожку. Поводом для шуток стало ее необычное интервью, во время которого 59-летняя звезда несколько раз запнулась и выглядела весьма раскованно, на это обратила внимание газета Daily Mail.

На американскую премьеру долгожданного продолжения фильма 1998 года Кидман пришла вместе с коллегами по фильму Сандрой Буллок, Мэйси Уильямс и Джои Кинг. В интервью Entertainment Tonight актрису спросили о ее наряде. Кидман сначала переспросила журналиста, а затем с трудом подобрала слова и сообщила, что на ней платье Versace, после чего предложила всем веселиться и устроить вечеринку.

Фрагмент интервью быстро разошелся в соцсетях. Пользователи оценили раскованное поведение актрисы и предположили, что она могла быть немного навеселе или просто устала. Некоторые в шутку назвали ее настоящей иконой и признались, что обожают Кидман независимо от того, трезва она или нет. Другие отметили, что актриса выглядела лучше, чем когда-либо, и явно хорошо проводила время.

В "Практической магии 2" Сандра Буллок вновь сыграла Салли Оуэнс, а Кидман вернулась к роли ее сестры Джиллиан. По сюжету две ведьмы пытаются вести обычную жизнь, несмотря на семейное проклятие.

Продолжение стало первым фильмом Буллок за четыре года после перерыва в актерской карьере. События картины разворачиваются спустя 25 лет после оригинальной истории. Сюжет основан на романе Элис Хоффман "Книга магии", вышедшем в 2021 году.

В сиквеле также появились Стоккард Ченнинг и Дайан Уист, вновь исполнившие роли эксцентричных тетушек героинь.

Ранее Николь Кидман рассказала, как в молодости была помешана на русской культуре.