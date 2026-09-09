Москва9 сен Вести.В Московской области на границе Солнечногорска и Зеленограда две недели продолжаются поиски 43-летней Наталии Рассохиной. Подробности происшествия сообщает MK.RU.

Женщина работала продавцом в сети магазинов алкогольных напитков. Ее имя связывают с популярной сериальной актрисой Екатериной Волковой. Наталия подрабатывала в клининге, выполняла ремонтные работы, в том числе несколько лет назад трудилась и жила в доме артистки, известной по сериалу "Воронины".

Об исчезновении женщины на днях заявил ее близкий друг, экс-сотрудник ППС УВД по Зеленоградскому округу, хотя Наталия пропала уже около двух недель назад. По словам мужчины, женщина не жила у него постоянно. Перед исчезновением она взяла с собой телефон с документами и ушла за продуктами. Родителей Рассохиной нет в живых, брат с сестрой инвалиды и проживают в другом регионе.

Перед исчезновением в соцсетях Наталии появились ее личные фотографии. Возможно, ее аккаунт был взломан.

Продолжается установление обстоятельств исчезновения женщины.