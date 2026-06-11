Shot: в Канаде уже больше года разыскивают пропавшую гимнастку Сороковую

Загадочно пропавшую российскую гимнастку Сороковую ищут в Канаде Shot: в Канаде уже больше года разыскивают пропавшую гимнастку Сороковую

Москва11 июн Вести.В Канаде уже больше года ищут загадочно исчезнувшую чемпионку России по художественной гимнастике Елизавету Сороковую. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Чемпионку России по художественной гимнастике больше года ищут в Канаде. Спортсменка загадочно исчезла после того, как переехала в Торонто говорится в сообщении

В 2017 году спортсменка после замужества перебралась с супругом в Канаду, где работала тренером. Спустя пять лет пара рассталась.

Больше года назад перестала отвечать на звонки и сообщения. С тех пор о ней ничего неизвестно пишет канал

Сороковая — мастер спорта, чемпионка России по художественной гимнастике и серебряный призером Кубка губернатора Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что ветеран МЧС России из Ангарска Владислав Пузанов пропал в Таиланде, куда приехал отдыхать с супругой и тремя детьми.