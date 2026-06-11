Пропавшая в Канаде российская гимнастка Сороковая нашлась Близкие гимнастки Сороковой опровергли информацию о ее исчезновении в Канаде

Москва11 июн Вести.Ранее появившаяся информация о бесследном исчезновении в Канаде российской гимнастки Елизаветы Сороковой не подтвердилась. Как выяснилось, спортсменка жива и регулярно общается с родственниками, о чем заявила ТАСС хореограф-постановщик и коллега Сороковой по спорту Кира Протасова.

Поводом для беспокойства послужило видео на YouTube-канале АНО "Выше облаков", где Протасова сообщила, что гимнастка пропала и не выходит на связь с окружением. Однако позже ситуация прояснилась.

Мне удалось связаться с ближайшими родственниками Лизы. По их словам, она поддерживает с семьей связь, и с ней все в порядке, это очень радостная новость заявила Протасова

Также она отметила, что не имеет отношения к публикациям в СМИ о поисках.

В подкасте мы лишь озвучили свое беспокойство в связи с отсутствием коммуникации с ней на тот момент ни у кого из окружения. Очень рада, что все хорошо добавила Протасова

По словам отца Сороковой, девушка обещает приехать на Родину, но ее постоянно держат дела и работа в Канаде. При этом отец, как отмечается, опасается публикаций в новостях, чтобы не волновать пожилую бабушку, хотя причин для беспокойства нет.

Елизавета Сороковая — гимнастка, занимавшая высокие места на чемпионатах Европы и мира. После завершения карьеры она работала тренером, в 2017 году вышла замуж и переехала в Канаду, а в 2022 году развелась с супругом, но осталась жить в Северной Америке.