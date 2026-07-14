Mash: брату Веры из "Ворониных" грозит пожизненный срок в США за убийство

Брату звезды "Ворониных" грозит пожизненный срок в США Mash: брату Веры из "Ворониных" грозит пожизненный срок в США за убийство

Москва14 июл Вести.Брату российской актрисы Екатерины Волковой, получившей всенародную известность благодаря роли Веры в сериале "Воронины", грозит пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение в США. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на мойке".

Леонид Волков обвиняется в убийстве двух человек – 37-летнего Кирилла и 28-летнего Павла, пропавших весной 2023 года. По данным правоохранителей, их тела были обнаружены в пригороде в контейнерах на арендованном складе, одно из них оказалось расчленено.

Волкову предъявлено несколько обвинений: два эпизода убийства первой степени, проникновение в жилище с оружием и мошенничество с банковскими картами более чем на 1200 долларов (примерно 92 тысячи рублей) говорится в материале

По версии следствия, мотивом преступления стал конфликт из-за аренды жилья.

Рассмотрение дела судом присяжных начнется осенью. Если обвинения подтвердятся, Волкову грозит пожизненный срок без права на УДО. Пока он третий год пребывает в тюрьме округа Мидлсекс.

Екатерина Волкова ранее заявляла, что не верит в виновность брата. Он проживал в США с женой и детьми.