Mash: брат актрисы Волковой до обвинения в убийстве скрывался от тюрьмы в США

Обвиняемый в убийстве брат актрисы Волковой скрывался от тюрьмы в США Mash: брат актрисы Волковой до обвинения в убийстве скрывался от тюрьмы в США

Москва14 авг Вести.Брат звезды сериала "Воронины" Екатерины Волковой Леонид обвиняется в убийстве пары из двух мужчин в США (ЛГБТ, движение признано в России экстремистским, его деятельность запрещена). Ранее его уже разыскивали в Штатах по шести уголовным делам, утверждает Telegram-канал Mash.

По информации канала, с осени 2021 года мужчину не раз ловили на мелких кражах в магазинах в штате Вирджиния. После ряда условных сроков суд назначил ему 30 дней реального заключения, отбывать которое разрешили по частям. Однако Волков в камеру не пришел, и в декабре 2022-го его объявили в розыск.

В это время семья фигуранта переехала в штат Массачусетс. В качестве поручителя по аренде их жилья выступал знакомый Кирилл Щукин. Он перестал продлевать финансовые гарантии, как только узнал о проблемах Волкова с законом. По мнению следствия, это обстоятельство послужило мотивом для последующей агрессии.

В конце марта Щукин и его друг Павел Векшин пропали после того, как Волков явился к знакомому на арендованном автомобиле. Тела нашли в пластиковых контейнерах на складе в Брайтоне. Следователи полагают, что преступник расчленил Щукина пилой, спрятал части тел в боксе и отправился тратить деньги с их карт.

Волкова поймали через месяц. Фигуранта обвинили в двойном убийстве и краже. Сам он свою причастность отрицал, как и его сестра Екатерина Волкова, которая утверждала, что верит в его невиновность.

Ранее Волкова сообщила, что ее уволили из Театра комедии. Причиной завершения сотрудничества, по словам актрисы, стал ее возраст.