Освободившаяся из колонии женщина обокрала сестру на 150 тысяч Россиянка лишилась 150 тысяч рублей из-за освободившейся из колонии сестры

Москва26 окт Вести.Россиянка пустила переночевать сестру, которая только что вышла из колонии, а утром недосчиталась денег и вещей на сумму больше 150 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал "112".

Женщина, освободившаяся из тюрьмы, наведалась к сестре и украла у нее 150 тысяч рублей говорится в публикации

Как выяснилось, 37-летняя женщина приехала, чтобы отметиться у участкового после освобождения. Закончив с формальностями, она осталась на ночь у 39-летней родственницы.

Вместо благодарности за приют гостья обокрала хозяйку – та обнаружила пропажу только утром. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.