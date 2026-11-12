Москва12 нояВести.Прокуратура взяла на контроль уголовное дело, возбужденное после нападения в деревне Новая Слобода городского округа Щелково Московской области, сообщили в подмосковном надзорном ведомстве.
Как стало известно, преступление было совершено ночью 6 ноября, четверо злоумышленников через окно проникли в дом к 78-летней пенсионерке.
Связав потерпевшую простынями, налетчики, угрожая ножом и прижимая к ее животу холодный утюг, требовали выдачи ценностейговорится в сообщении прокуратуры Московской области в MAX
Злоумышленники вскрыли встроенный стенной сейф, забрав оттуда деньги и золотые украшения. Общий ущерб составил около 1,1 млн рублей.
Полицейским удалось задержать нападавших. Три фигуранта уже находятся под стражей, четвертому участнику нападения мера пресечения будет избрана в ближайшее время.
Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о разбое, расследование обстоятельств ЧП продолжается.