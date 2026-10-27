В Пензе женщина лишилась почти 9,5 млн рублей из-за звонка мошенников Жительница Пензы отдала мошенникам почти 9,5 миллиона рублей

Москва27 окт Вести.Жительница Пензы стала жертвой телефонных аферистов и лишилась почти 9,5 миллиона рублей. Об этом сообщило УМВД РФ по Пензенской области в социальной сети "ВКонтакте".

В УМВД России по городу Пензе обратилась местная жительница 1953 года рождения, ставшая жертвой телефонного мошенничества… Общая сумма ущерба составила около 9 448 000 рублей говорится в публикации

Сначала ей позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей управляющей компании. Она рассказала про установку павильонов для бытовых отходов и попросила приобрести ключ. Женщина назвала код из СМС, после чего с ней связался мужчина, назвавшийся сотрудником силовых структур. Он сообщил о попытке списания средств со счета пострадавшей и посоветовал задекларировать накопления.

Потерпевшая отдала курьеру возле дома 10 тысяч долларов, 3,5 тысячи евро и 130 тысяч рублей. После этого сняла в банке еще около 8,1 миллиона рублей. Во время следующего звонка ее убедили закрыть счета, перевести все в доллары и передать курьеру – женщина обменяла деньги и отдала их незнакомцу у дома. Общая сумма ущерба составила порядка 9 448 000 рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (пункт 4 статьи 159 УК РФ). Максимальное наказание – до 10 лет колонии.