В Иваново прокуратура требует изъять активы на 6 млрд руб. у главарей ОПГ Прокуратура потребовала изъять активы главарей ОПГ из Ивановской области

Москва6 окт Вести.Прокуратура Ивановской области подала иск в суд с требованием запретить деятельность экстремистского объединения, а также о конфисковать активы на сумму 6 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным проведенной проверки установлено, что с 1990-х годов на территории региона действует ОПГ, руководителями которой стали двое местных, наделенных в преступной среде статусами "вор в законе" и "положенец". В его состав также вошли 12 участников. Они тесно интегрировались в движение АУЕ (признано в РФ экстремистским и запрещено) и придерживаются криминальных традиций и идеологии.

С момента создания объединение занималось вымогательствами, грабежами, разбоями, силовым переделом экономических сфер влияния, запугиванием жителей региона, своих конкурентов и оппонентов, а также интегрировалось в органы власти. Его участники были многократно судимы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. С 2013 года объединение контролирует почти всю сферу пассажирских автомобильных перевозок на территории Ивановской области говорится в сообщении

С 2016 по 2019 годы они организовали незаконную рубку леса с ущербом более 30 миллионов рублей. Кроме того, их материальная база пополнялась за счет денежных средств от "смотрящих" за городами и районами, а также за исправительными учреждениями региона.

Согласно проверке, членам ОПГ принадлежат транспортные средства, около 40 компаний и более 250 дорогостоящих объектов недвижимости, включая производственные и промышленные площадки в Иваново, Вичуге и Москве. В числе номинальных правообладателей имущества числятся родственники и близкие лица членов объединения, которые помогают управлять бизнесом.

Определением суда на имущество членов группировки наложены обеспечительные меры, не препятствующие оплате текущих платежей, в том числе по выплате зарплаты и закупке топлива для обеспечения транспортной доступности.